البرازيل تستدعي سفيرها في بوينوس آيرس بعد "تصريحات مسيئة" أدلى بها الرئيس الأرجنتيني

استدعت برازيليا سفيرها لدى بوينوس آيرس للتشاور بسبب "التصريحات المسيئة" التي أدلى بها الرئيس خافيير ميلي من ساو باولو بحق نظيره البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفق ما أفادت وزارة الخارجية البرازيلية وكالة فرانس برس.



وحضر ميلي حفل ترشيح فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير، لانتخابات تشرين الأول.



وخلال الفعالية، وصف الرئيس الأرجنتيني لولا، من دون أن يسميه، بأنه "سارق" و"مدان".