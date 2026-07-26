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الشرطة الألمانية تؤكد مقتل المشتبه به في الهجوم على مسيرة للمثليين
أخبار دولية
2026-07-26 | 13:53
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الشرطة الألمانية تؤكد مقتل المشتبه به في الهجوم على مسيرة للمثليين
أكّدت الشرطة في برلين مساء الأحد مقتل المشتبه به الألماني اللبناني الأصل الذي اقتحم بمركبته مسيرة للمثليين في العاصمة، في هجوم أسفر عن سقوط امرأة وإصابة قرابة ثلاثين شخصا السبت.
وأوضحت الشرطة في بيان على منصة إكس أن عناصرها حددوا مكان المشتبه به البالغ 21 عاما، عند السادسة مساء (16,00 ت غ)، مشيرة الى أنه "هرع نحوهم حاملا أداة حادة"، فأطلقوا النار عليه وأردوه.
أخبار دولية
الألمانية
المشتبه
الهجوم
مسيرة
للمثليين
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