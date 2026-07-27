تقارير: مقتل شخصين وإصابة 5 جراء إطلاق نار في سياتل الأميركية

أعلنت وسائل إعلام أميركية أن شخصين على الأقل قُتلا وأصيب خمسة آخرون، بينهم طفل يبلغ عامين، في واقعة إطلاق نار أمس الأحد خلال مهرجان للطعام بوسط مدينة سياتل.



وقالت الشرطة إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار في وسط مدينة سياتل مساء أمس الأحد.



وكتبت شرطة المدينة في منشور على منصة إكس "يُرجى تجنب المنطقة"، في إشارة إلى سياتل سنتر التي تستضيف مهرجان (بايت أوف سياتل) للطعام.



وجاء في المنشور "الشرطة تحقق في واقعة إطلاق نار. هناك عدد من الضحايا. أُطلقت أعيرة نارية في سياتل سنتر".



وذكرت صحيفة سياتل تايمز ومحطة كومو التلفزيونية المحلية نقلا عن إدارة الإطفاء في سياتل أن شخصين قُتلا وأصيب خمسة آخرون.