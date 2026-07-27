البرازيل تستدعي السفير الأرجنتيني بعد "تصريحات مسيئة" من الرئيس خافيير ميلي

استدعت الحكومة البرازيلية السفير الأرجنتيني لديها بعد "تصريحات مسيئة" أدلى بها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ولا سيما بحق نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس.



وكانت البرازيل استدعت سفيرها لدى الأرجنتين للتشاور الأحد بعدما وصف ميلي نظيره البرازيلي من دون أن يسميه بـ"سارق" و"مدان" خلال فعالية سياسية في ساو باولو.