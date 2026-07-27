مرصد يحذر من تصعيد عمليات الجيش ضد المدنيين في ميانمار

أعلن مرصد معني بالصراعات اليوم الاثنين أن الجيش في ميانمار صعّد هجماته بشكل حاد على المدنيين منذ أن تولت إدارة جديدة مقاليد الحكم في البلد المنكوب بالصراع، وذلك في الوقت الذي تكثف الحكومات الإقليمية جهودها الدبلوماسية.



وذكر مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (إيه.سي.إل.إي.دي) أن هذه الهجمات جاءت نتيجة للخطط التي اتبعها القائد العسكري الجديد لميانمار، الذي تولى المنصب في أواخر أذار، في الوقت الذي كان سلفه يستعد لتولي منصب رئيس البلاد.



وقال المرصد إنه "منذ أن أعاد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار تشكيل هيكل القيادة العسكرية في مارس، تعرض المدنيون لقمع عسكري متفاقم وحملة قصف جوي مكثفة".



وأضاف "شملت هذه التعديلات نشرا متكررا لمجموعات متخصصة تتألف من مقاتلتين إلى خمس مقاتلات تنفذ غارات جوية متواصلة على أهداف كل على حدة".



ولم يرد متحدث باسم حكومة ميانمار بعد على أسئلة لرويترز.



ويجمع مرصد (إيه.سي.إل.إي.دي) البيانات المتعلقة بالصراع الدائر في ميانمار من التقارير الإعلامية وشركاء محليين، بالإضافة إلى تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية للمراقبة ومنظمات حقوقية محلية.



وتعاني ميانمار من اضطرابات منذ أن أطاح الجيش بحكومة منتخبة كانت تقودها أونج سان سو تشي عام 2021 ليندلع صراع أدى إلى مقتل نحو 100 ألف ونزوح ملايين.