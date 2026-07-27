إجلاء سياح علقوا بمتنزه شهير بالصين بعد انهيارات طينية

أفاد التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم الاثنين بأن السلطات أجلت السياح العالقين في موقع جيوتشايقو، المدرج على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وذلك عقب انهيارات طينية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، في الوقت الذي أصدرت فيه السلطات أعلى مستوى للتحذير من السيول في مناطق من البلاد بسبب الإعصار (نول).



ويشتهر جيوتشايقو، بإقليم سيتشوان، بمناظره الخلابة التي تضم بركا زرقاء وخضراء وأرجوانية، وقمما مغطاة بالثلوج وبحيرات وشلالات متعددة المستويات.



وذكر التلفزيون المركزي أن بعض المواقع السياحية الرئيسية أُغلقت، ويجري إجلاء السياح العالقين بأمان.



ويأتي هذا الإغلاق في الوقت الذي أصدرت فيه الصين أعلى مستوى من التحذير من حدوث سيول في عدة أقاليم بعد أن تسبب الإعصار نول، وهو أقوى إعصار يضرب البلاد هذا العام، في هطول أمطار غزيرة على نطاق واسع في المناطق الجنوبية والوسطى.



وقالت السلطات المحلية "بسبب الانهيارات الطينية، اعتبارا من 27 تموز، سيتم إغلاق المنطقة الواقعة أعلى بحيرة أرو بامبو (بما في ذلك بحيرة أرو بامبو نفسها) في وادي ريز، ووادي زيشاوا بأكمله في منطقة جيوتشايقو السياحية، مؤقتا أمام السياح".



وأصدرت وزارة الموارد المائية الصينية والمركز الوطني للأرصاد الجوية بشكل مشترك تحذيرا شديدا من السيول بدءا من ليلة الأحد وحتى اليوم الاثنين، محذرين من مخاطر عالية في مناطق من أقاليم جيانغشي وهونان وقوانغدونغ وسيتشوان وشانشي وقانسو وجنوب شرق شينجيانغ.



وفي مدينة تشونغتشينغ الواقعة في الجنوب الغربي، أسفر انهيار أرضي ضخم أعقب هطول أمطار غزيرة عن مقتل 11 شخصا، ولا يزال 50 آخرون في عداد المفقودين.



ولقي ما لا يقل عن 21 شخصا حتفهم إثر انهيار أرضي ضرب تانشانغ، وهي مقاطعة جبلية في إقليم قانسو الشمالي الغربي، في حين أسفرت السيول في موقع تخييم في مقاطعة وييوان بإقليم قانسو عن مقتل عشرة سائحين وإصابة 23 آخرين.



وفي كارثة منفصلة، لقي خمسة أشخاص حتفهم بعد أن دفن انهيار أرضي منزلا في قرية بإقليم شانشي.