إيران تعلن استدعاء السفير الفرنسي احتجاجا على "التدخل" في شؤونها

أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران للاحتجاج على ما وصفته بـ"التدخل في شؤون إيران الداخلية" من قبل دبلوماسيَّين اعتُقلا لمدة وجيزة هذا الشهر.



وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي للصحافيين: "تم في الأمس استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران إلى وزارة الخارجية حيث تم التشديد على أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية وضع حد لهذه الممارسات وهذا التدخل في شؤون إيران الداخلية تحت مسميّات مضللة"، مضيفا أن الدبلوماسيين قاما بأنشطة "لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال".