المتحدث باسم الخارجية: إيران لم تطلب استئناف المحادثات مع أميركا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين أن طهران لم تطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وأن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير.