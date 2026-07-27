زيلينسكي: أوكرانيا تستهدف منشآت نفطية ومحطة تصدير روسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا قصفت خلال الليل محطة تصدير روسية في مدينة روستوف، بالإضافة إلى منشآت نفطية في منطقتي ياروسلافل وأودمورتيا.



وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس: "ننفذ خطتنا لعقوبات بعيدة المدى ونعمل على الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب"، مشيرا إلى الضربات الأوكرانية على أهداف داخل الأراضي الروسية.