الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق أم درمان-الأبيّض

استعاد الجيش السوداني السيطرة على طريق رئيسي يربط الخرطوم بمدينة الأبيّض التي كانت قوات الدعم السريع تسعى إلى تطويقها بالكامل، وفق ما أفاد مصدران عسكريان وكالة فرانس برس الاثنين.



وأوضح أحد المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لكونهما غير مخوّلين التحدث إلى وسائل الإعلام، أن السيطرة على طريق أم درمان-الأبيّض دفع قوات الدعم السريع التي تتحارب مع الجيش نحو الغرب، بعيدا عن عاصمة ولاية شمال كردفان.

كما أنه يفتح طريق إمداد ثان إلى الأبيّض وما بعدها.



