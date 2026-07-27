الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتين قرب الحدود مع الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرتين مسيّرتين بالقرب من الحدود مع الأردن، مشيرا إلى تحقيقات جارية للتأكد من الجهة التي أُطلقتا منها.وسبق أن أعلن الجيش في وقت سابق من الشهر الحالي أن القوات الإسرائيلية والأردنية اعترضت صاروخا إيرانيا أُطلق باتجاه مدينة العقبة الأردنية.وقال الجيش في بيان: "قبل وقت قصير، اعترض الجيش الإسرائيلي طائرتين مسيّرتين تم رصدهما في منطقة الحدود مع الأردن"، من دون تحديد المنطقة بالضبط.وأضاف البيان: "لم تعبر الطائرتان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولا يزال مصدر إطلاقهما قيد التحقق".وقُتل اثنان من عناصر الجيش الأميركي قبل نحو أسبوعين جراء ضربات إيرانية على الأردن.كما أعلن الجيش الأردني هذا الشهر بوتيرة شبه يومية التصدي لصواريخ بالستية ومسيّرات إيرانية.ويؤكد الأردن أنه لا يضم قواعد أجنبية، إلا أن قوات من دول عدة تنتشر في بعض قواعد الجيش الأردني ضمن اتفاقات تعاون وتدريب.