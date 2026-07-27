الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع الولايات المتحدة متوقفة حاليا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها لا تجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك رغم توقف الضربات المتبادلة الأخيرة بين الجانبين.



وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في خلال مؤتمر صحافي أسبوعي: "نحن لا نجري حاليا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة"، نافيا بذلك تقارير أفادت بأن إيران طلبت إجراء محادثات.