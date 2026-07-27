سلاح الجو الأردني يسقط طائرتين مسيرتين

أعلن الجيش الأردني في بيان، أن سلاح الجو اعترض وأسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة.



وأشار البيان إلى أن "عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".



ولم يذكر البيان من أطلق المسيرتين.