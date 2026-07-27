مراسلو فرانس برس: حريق بالقرب من فندق كبير في طهران

شوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد في شمال طهران الاثنين، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، وذلك عقب اندلاع حريق في مبنى مجاور لفندق "استقلال".



وقد غطت سحب كثيفة من الدخان الأسود والأبيض المبنى الكبير، كما أمكن رؤية ألسنة اللهب من أسطح المباني المجاورة.



وذكر مراسل التلفزيون الرسمي في الموقع أنه "تم إخلاء نزلاء الفندق حفاظا على سلامتهم".



ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.



وتُظهر لقطات بثها التلفزيون سيارات الإطفاء في الموقع، فيما تابع المارة عمل فرق الطوارئ خلال سعيها للسيطرة على النيران.



وأشارت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) إلى أن الفندق الذي كان يُعرف سابقا باسم "رويال هيلتون"، قد افتُتح في ستينات القرن الماضي، ويضم أكثر من 550 غرفة وجناحا.