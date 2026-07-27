إطلاق نار قرب القنصلية الأميركية في تورونتو



أعلنت الشرطة الكندية أن إطلاق نار وقع في وقت مبكر صباح الاثنين قرب القنصلية الأميركية في مدينة تورونتو، من دون أن يسفر عن إصابات، وذلك في ثاني واقعة إطلاق نار قرب البعثة الدبلوماسية خلال أربعة أشهر.



وقال نائب رئيس شرطة تورونتو فرانك باريدو للصحافيين إن أحد عناصر الأمن المكلّفين حراسة القنصلية "سمع صوت طلق ناري في محيط الموقع الذي كان يتمركز فيه" قرابة الساعة 4,45 فجرا، مضيفا أن إحدى الرصاصات أصابت واجهة مبنى القنصلية.



وأوضحت شرطة تورونتو أن سيارة سيدان بيضاء لا تحمل لوحات تسجيل شوهدت وهي تغادر الموقع.



ولفت باريدو إلى أن الشرطة لاحقت السيارة، لكنها توقفت عن المطاردة بسبب السرعة العالية للمركبة وما كانت تشكّله من خطر.



وطوّقت الشرطة المنطقة، حيث عثرت على فوارغ طلقات نارية، مؤكدة عدم تسجيل أيّ إصابات وعدم تحديد هوية أيّ مشتبه فيهم إلى الآن.



من جانبها، شكرت القنصلية الأميركية شرطة تورونتو على "استجابتها" للحادث.



وأفادت الشرطة أيضا بأنها تحقّق في حادثتَي إطلاق نار أخريين وقعتا خلال عطلة نهاية الأسبوع واستهدفتا مخبزين تابعين لسلسلة يملكها أحد أفراد الجالية اليهودية.