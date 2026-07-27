وزيرة الخارجية اليمنية: "مستعدون لأي تصعيد" بعد هجمات الحوثيين

قالت وزيرة الخارجية اليمنية المعينة حديثا أفراح الزوبة الاثنين، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مستعدة لأي تصعيد مع الحوثيين، عقب شن المتمردين المدعومين من طهران هجمات على السعودية.واضافت الزوبة خلال إيجاز صحافي "في نهاية المطاف، نحن مستعدون لأي تصعيد".