الإمارات شجبت هجمات بطائرات مسيرة من الأراضي العراقية حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية

شجبت دولة الإمارات الهجمات بطائرات مسيرة آتية من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية.







وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدا لأمنها واستقرارها.







وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.