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هايتي تحدد كانون الأول موعدا لإجراء أول انتخابات منذ 10 سنوات

أخبار دولية
2026-07-28 | 00:25
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هايتي تحدد كانون الأول موعدا لإجراء أول انتخابات منذ 10 سنوات
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هايتي تحدد كانون الأول موعدا لإجراء أول انتخابات منذ 10 سنوات

حدد مجلس الانتخابات في هايتي كانون الأول موعدا لإجراء أول انتخابات رئاسية منذ 10 سنوات، وأن تكون الجولة الثانية في شباط، وذلك بعد تأجيل خطط لإجراء جولتي الانتخابات في آب وكانون الأول بسبب مخاوف أمنية.

ولم تشهد هايتي أي انتخابات منذ عام 2016.

واغتيل جوفينيل مواز آخر رئيس للبلاد في عام 2021 بعدما أرجأ إجراء التصويت. وكلفت الحكومات المتعاقبة بإجراء الانتخابات، لكنها قالت إن انعدام الأمن في ظل صراع مع عصابات مسلحة قوية جعل الأمر مستحيلا.

ونشر المجلس جدولا زمنيا يحدد موعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في هايتي يوم 13 ديسمبر كانون الأول، والجولة الثانية في 21 شباط. وحدد أيضا السابع من آذار موعدا لنشر النتائج النهائية.

وأظهر الجدول الزمني أنه من المتوقع أن يصوت المواطنون أيضا على تعديلات دستورية واختيار الممثلين المحليين.

وأكد المجلس أن الجدول الزمني يعتمد على "تهيئة مناخ أمني مقبول وتوفير الأموال اللازمة لإجراء العمليات الانتخابية".

 

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