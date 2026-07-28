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أضرار في مبنى سكني بتشيخوف قرب موسكو جراء هجوم بطائرات مسيرة

أخبار دولية
2026-07-28 | 00:37
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أضرار في مبنى سكني بتشيخوف قرب موسكو جراء هجوم بطائرات مسيرة
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أضرار في مبنى سكني بتشيخوف قرب موسكو جراء هجوم بطائرات مسيرة

أعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، في منشور على تيليغرام، أن مبنى سكنيا في مدينة تشيخوف بالقرب من العاصمة الروسية موسكو تعرض لهجوم بطائرات مسيرة، وأن السلطات المحلية تتحقق حاليا من المعلومات المتعلقة بالضحايا.

وأرفق فوروبيوف منشوره بصورة لمبنى شاهق تظهر فيه نوافذ محطمة ودخان أسود يتصاعد من طوابقه العليا.

وأوضح أن الدفاعات أسقطت بضع عشرات من الطائرات المسيرة في أماكن أخرى بالمنطقة، منها بودولسك ودوموديدوفو وكولومنا.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على تيليجرام إن أكثر من 390 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو المنطقة بين وقت متأخر من يوم الاثنين وصباح الثلاثاء، وإن 81 منها أسقطت قرب العاصمة الروسية.

 



أخبار دولية

بتشيخوف

موسكو

بطائرات

مسيرة

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