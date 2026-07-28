مصادر لرويترز: أرامكو تدرس تحديد أسعار جديدة لصادرات النفط من سيدي كرير إلى آسيا

أكدت ثلاثة مصادر مطلعة أن شركة أرامكو السعودية تدرس آلية تسعير جديدة لشحن النفط الخام من ميناء سيدي كرير المصري إلى آسيا، وذلك لمراعاة ارتفاع تكاليف الشحن بعد تحويل مسار الصادرات عبر خط أنابيب سوميد.



وامتنعت أرامكو السعودية عن التعليق.

وقالت ثلاثة مصادر أخرى إن المنتج قد يعدل أسعاره في ضوء ارتفاع تكاليف الشحن وطول المسار عبر البحر المتوسط ومضيق جبل طارق، ثم حول رأس الرجاء الصالح.

وأشار تقدير أحد المصادر إلى أن ذلك قد يكلف المشترين الآسيويين نحو 10 ملايين دولار إضافية للشحنة الواحدة، أو خمسة دولارات للبرميل.