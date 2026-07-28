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​التلفزيون الرسمي الياباني: 50 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات إثر الزلزال في اليابان

أعلن التلفزيون الرسمي الياباني نقل خمسين شخصا على الأقل إلى المستشفيات إثر الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب البلاد الثلاثاء.



كما أفاد عن انهيار 12 منزلا بينها أربعة لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاضها.