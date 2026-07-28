الكرملين: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية يعد هجوما على طهران

أعلن الكرملين ان الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين يجب اعتباره اعتداء على إيران نفسها، مضيفا أنه أبرز مدى أهمية القضاء على ما وصفه بالتهديد القادم من كييف.



ونددت وزارة الخارجية الإيرانية يوم السبت بالهجوم الأوكراني، قائلة إنه أسفر عن انفجار أدى إلى مقتل أحد البحارة وإصابة آخر.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف ضربت سفنا تستخدم في نقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران.



واتهم دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء أوكرانيا بتوسيع النطاق الجغرافي لما أسماه "هجماتها الإرهابية".