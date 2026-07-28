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غوتيريش في قبرص لاختبار فرص إحياء مفاوضات السلام

أخبار دولية
2026-07-28 | 07:43
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غوتيريش في قبرص لاختبار فرص إحياء مفاوضات السلام
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غوتيريش في قبرص لاختبار فرص إحياء مفاوضات السلام

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة إلى قبرص أجرى خلالها محادثات منفصلة مع زعيمي شطري الجزيرة، تمهيدا لاجتماع ثلاثي يهدف إلى استكشاف إمكان استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ تسع سنوات.
     
وتُعد هذه أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى الجزيرة منذ زيارة سلفه بان كي مون عام 2010.
     
وكتب غوتيريش على منصة إكس بعيد وصوله "وصلت للتو إلى قبرص تأكيدا لالتزامي دعم جهود المجتمعين القبرصيين للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للقضية القبرصية".
     
وأضاف "لا تستطيع الأمم المتحدة فرض السلام. فبناء السلام مهمة القبارصة أنفسهم، من خلال قادتهم".

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