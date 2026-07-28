اتفاق إماراتيّ أميركيّ لتشكيل قوى تركّز على تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) اتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتشكيل قوى عمل ثنائية أولى تركّز على تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية.



ومن المقرر أن تنطلق قوة العمل الأميركية-الإماراتية، التي أُطلق عليها اسم "تالون سينابز" (Talon Synapse)، بشكل رسميّ خلال الأسابيع المقبلة.



وسيتألف الفريق - الذي سيتخذ من أبوظبي مقرًا له- من نحو 20 فرداً من الجانبين الأميركيّ والإماراتيّ ممن يتمتعون بخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعيّ والبيانات والأمن السيبرانيّ.



وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية: "سيمثل هذا الأمر محطة تاريخية هامة، إذ نعمل مع أحد أكثر شركائنا الإقليميين كفاءةً وقدرةً لتوفير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لقواتنا المقاتلة بسرعة".



وأضاف: "نحن وشركاؤنا الإماراتيون نتشارك التزاماً راسخاً بتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تعزيز الابتكار بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع".



وكان كوبر قد ناقش فكرة تشكيل قوة العمل هذه في العام الماضي مع مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.



كما عقدت القيادة المركزية الأمريكية اجتماعات مع قادة في قطاع الذكاء الاصطناعي ومسؤولين دفاعيين إماراتيين خلال زيارة للمنطقة الشهر الماضي.



وستركز قوة العمل على دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات الاستخباراتية، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومراقبة المشهد الأمني في المنطقة.