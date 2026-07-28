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قرار بعدم السماح لأي شركة أو دولة تتسلم أصولًا إيرانية مجمدة بعبور هرمز

أخبار دولية
2026-07-28 | 09:25
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قرار بعدم السماح لأي شركة أو دولة تتسلم أصولًا إيرانية مجمدة بعبور هرمز
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قرار بعدم السماح لأي شركة أو دولة تتسلم أصولًا إيرانية مجمدة بعبور هرمز

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن القيادة العسكرية العليا المشتركة (مقر خاتم الأنبياء المركزيّ) أنّ أي شركة أو دولة تتسلم أصولًا إيرانية مجمدة تعويضًا عن سفنها المتضررة لن يُسمح لها بعبور مضيق هرمز.
 
ورفض المتحدث باسم القيادة العسكرية إبراهيم ذو الفقاري إعلان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب تعويض السفن التي تضررت بفعل إيران في الخليج باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة. 

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