وزير الخارجية الأوكرانيّ في اتصال مع نظيره الإيرانيّ: لضرورة الامتناع عن أي خطوات تصعيدية

اتصل وزير الخارجية الأوكرانيّ أندريه سيبيها بنظيره الإيرانيّ عقب تنديد إيران بهجوم أوكراني بطائرة مسيرة على سفينة إيرانية محذّرًا من التصعيد.



وطالبه بإنهاء جميع أشكال الدعم لروسيا.



وشدد على ضرورة الامتناع عن أي خطوات تصعيدية، وكذلك إنهاء أي دعم لحرب روسيا على أوكرانيا.



وقال إنّ هذه الحرب غير شرعية، مشيرًأ إلى وجوب أن تتوقف.



وقال أيضًا وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر في منشور على إكس إنه تحدث مع سيبيها: "ناقشنا التحديات التي تواجه بلدينا، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران".