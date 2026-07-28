الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر

أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر.



وقالوا إنها "خرقت الحظر البحريّ".



وأوضح المتحدث العسكريّ باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان على منصات التواصل الاجتماعيّ أنّهم نفّذوا عملية عسكرية استهدفت سفينة (NCC GHAZAL) النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية... "وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وتم إجبارها على التراجع".