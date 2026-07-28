الصين أجرت اتصالات مباشرة مع الحوثيين

أجرت الصين اتصالات مباشرة مع الحوثيين للسماح لناقلاتها بالإبحار عبر جنوب البحر الأحمر من دون التعرض للهجوم، وفق ما أعلنت ستة مصادر لرويترز.



وذكرت المصادر، من بينها مسؤول إيرانيّ كبير، أن بكين طلبت بشكل مباشر أن يتعهدوا بضمان المرور الآمن لناقلات النفط الصينية.



وقالت إنّ الصين من بين أولى الدول التي تواصلت بشكل مباشر مع الحوثيين في شأن العبور عبر مضيق باب المندب، الذي يقع في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر ويقع اليمن على ضفته الشرقية.