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توقيع 3 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا... الزيدي: نحرص على توثيق العلاقات الثنائية

أخبار دولية
2026-07-28 | 16:55
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توقيع 3 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا... الزيدي: نحرص على توثيق العلاقات الثنائية
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توقيع 3 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا... الزيدي: نحرص على توثيق العلاقات الثنائية

رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، مراسم التوقيع على ثلاث مذكرات للتفاهم في مجالات متعددة، وهي كالآتي:

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين وزارة التخطيط العراقية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الأكاديمي بين كلية الشرطة العراقية، ورئاسة أكاديمية الشرطة التركية.

- ملحق لمذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين وزارتي الشباب والرياضة لكلا البلدين.
 
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي في أنقرة، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، حرص العراق على توثيق العلاقات الثنائية مع تركيا والتي تمتد لقرون، معلناً بداية الشروع بالعمل في مشروع طريق التنمية الإستراتيجي.

وأكد الزيدي أن العراق يتشارك مع تركيا في الجغرافية والحضارة والمياه، وأنّ زيارته لهذا اليوم تضمنت إبرام عقود عدة في مجالات الطاقة والنقل والتعليم والمياه، مع سعي الحكومة الى تطوير هذه العلاقة لتكون علاقة شراكة وأخوة متكاملة.

وأشار إلى ما يمثله مشروع طريق التنمية الإستراتيجي من أهمية كبيرة، ووصفه بالنهر الثالث الذي "سيجعل البلدين نقطة لقاء وربط ما بين الشرق والغرب، كما ستكون العلاقة بين البلدين أكثر تطوراً وسنعظم الموارد الاقتصادية، وفي مجال الطاقة ستتم مضاعفة التدفقات النفطية".

من جهته، رحب اردوغان برئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، وأعرب عن استعداد تركيا لدعم الزيدي في مهامه وفي الخطط التنموية. 

كذلك، شدد على استعداد تركيا للتعاون في مجال الأمن والتنسيق مع العراق لتكون المنطقة خالية من الارهاب، فضلاً عن تعميق التعاون في مجال الطاقة والنقل، وفي مشروع طريق التنمية، وكذلك تعزيز التعاون للتقليل من تأثيرات التغير المناخي، والاستخدام المستدام للثروة المائية، وزيادة التبادل التجاري.
 

أخبار دولية

مذكرات تفاهم

العراق

تركيا

علي فالح الزيدي

اردوغان

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