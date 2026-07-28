مسؤول أميركي: الاتفاق مع إيران لن يتضمن أي رسوم للعبور من مضيق هرمز

أكد مسؤول أميركي أنه لن تكون هناك رسوم للمرور من مضيق هرمز في اتفاق التنسيق الذي يجري مناقشته فيما يتعلق بالممر المائي الذي يشهد قيودا بسبب حرب إيران.



ولفت المسؤول الأميركي الى أن إيران تقدم مطالب غير معقولة رفضتها سلطنة عمان والولايات المتحدة.