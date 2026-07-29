زيلينسكي: زمام المبادرة لم يعد في يدَي الرئيس الروسيّ في الحرب في أوكرانيا

أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ "زمام المبادرة لم يعد في يدَي الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين في الحرب في أوكرانيا.

ولفت زيلينسكي إلى أنّ بوتين يخسر 30 ألفًا من جنوده شهريًا وإلى أنّها حصيلة باهظة.

وقال: “مع ذلك فهو لا يريد وقف هذه الحرب".

وتحدث زيلينسكي، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عن الرغبة في إنهاء الحرب.

وقال: "نطلب ذلك، الرئيس ترامب يريد ذلك والأوروبيون يريدون ذلك، لكن بوتين لا يريد ذلك".

وأكّد مناقشته مع ترامب مسألة منح الولايات المتحدة أوكرانيا ترخيصًا للإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجويّ "باتريوت" الحيوية لصد الضربات الروسية.

وأوضح زيلينسكي البدء الأمر في أنقرة لمنح تراخيص أوكرانية لإنتاج صواريخ باتريوت وعقد اجتماع جيد مع الرئيس ترامب.

وأعلن موافقة ترامب على منح التراخيص.