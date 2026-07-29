الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ضربات أميركية سعودية على العراق

أخبار دولية
2026-07-28 | 23:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ضربات أميركية سعودية على العراق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ضربات أميركية سعودية على العراق

قُتل أفراد وأُصيب آخرون في ضربات أعلنت واشنطن والرياض شنّها على "إرهابيين" هاجموا بنى تحتية للطاقة في السعودية، وفق ما أفادت هيئة الحشد الشعبيّ في العراق.

     

وقالت الهيئة في بيان إنّ الضربات طالت مقرات لها في "مناطق متفرّقة من العراق”.

     

وأشارت إلى أنّ "عمليات إحصاء الخسائر وتقييم الأضرار مستمرة".

          

وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية شنّ ضربات في العراق ضد "إرهابيين”، ليل الثلاثاء الأربعاء، في تصاعد جديد للأعمال العدائية في الشرق الأوسط بعد فترة هدوء استمرت أيامًا.

     

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على إكس إنها نفذت مع "القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، في 28 تموز، استهدفت إرهابيين موالين لإيران كان الحرس الثوريّ الإسلاميّ الايرانيّ قد وجههم لمهاجمة القوات الأميركية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية".

     

وحذّرت قائلة "يتعين على الحرس الثوريّ الإسلاميّ الايرانيّ ووكلائه الإرهابيين وقف هذه الهجمات لتجنب المزيد من الرد العسكريّ الأميركيّ”.

     

كذلك، أكّدت وزارة الدفاع السعودية الضربات على "ميليشيات إرهابية موالية لإيران" في العراق، وهي تتهمها بهجمات في اليومين الماضيين على منشآتها النفطية.

آخر الأخبار

أخبار دولية

أميركية

سعودية

العراق

LBCI التالي
زيلينسكي: زمام المبادرة لم يعد في يدَي الرئيس الروسيّ في الحرب في أوكرانيا
توقيع 3 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا... الزيدي: نحرص على توثيق العلاقات الثنائية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:22

سقوط عشرة قتلى على الأقل جراء الضربات الأميركية السعودية على العراق

LBCI
آخر الأخبار
02:17

رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى اجتماع أمني عاجل عقب ضربات سعودية وأميركية

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-14

إيران تفيد بوقوع ضربات أميركية قرب الحدود مع العراق

LBCI
خبر عاجل
2026-07-24

قناة تابعة للحوثيين: الحوثيون يقولون إن السعودية شنت ضربات على محافظة الحديدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:26

رفض طهران مقترح عمان

LBCI
أخبار دولية
02:24

الجيش الاردني يعلن اعتراض خمسة صواريخ مصدرها ايران

LBCI
أخبار دولية
02:22

سقوط عشرة قتلى على الأقل جراء الضربات الأميركية السعودية على العراق

LBCI
أخبار دولية
02:07

رئيس الوزراء الإسرائيليّ: أشكّك في الاتفاق مع إيران وأقول ذلك علنًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-05-21

"حزب الله": استهداف آلية هندسية لجيش العدو عند خلة الراج في دير سريان وتجمع في رشاف بمحلقات اانقضاضية

LBCI
فنّ
2026-05-11

جامعة الروح القدس – الكسليك تكرّم ريمون جبارة وتعيد إحياء مسرحية "شربل" على مسرح كازينو لبنان

LBCI
خبر عاجل
08:31

معلومات الـLBCI: توقيف المدعو ح. د. الذي يشغل منصب رئيس المصلحة الادارية والسلامة بناء لإشارة النيابة العامة المالية بشخص القاضي ماهر شعيتو ذلك استكمالًا للتحقيقات التي تجريها المديرية العامة لأمن الدولة في الشمال في مكافحة الفساد في منشآت نفط طرابلس

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-01

الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: استهداف مرابض الطائرات العسكرية الروسية في قاعدة ساكي في شبه جزيرة القرم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

حرب النفط العالمية صراع تخطى مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

الإدارة العامة تخطو أولى خطواتها نحو الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من لبنان الى العالم: هكذا توسعت رسالة الطوباوي الياس الحويك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فضيحتان مدويتان بين المنية وعكار... خضار بمجارير ومشروبات طاقة بتواريخ مزورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان تتحدث للـLBCI عن الإصلاحات ومستقبل الاستقرار في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ترتيبات قد تفرضها واشنطن على الجبهات المشتعلة من إيران إلى لبنان... وقلق في إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

لقاء جمع نتنياهو بترامب وهذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

نتائج مشجعة لزيارة سلام إلى بغداد… لبنان يحجز مكانه على مسار النفط الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

العراق بين مطرقة النفوذ الإيرانيّ وسندان علاقاته الخليجية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:05

اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...

LBCI
أمن وقضاء
13:03

توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس

LBCI
أمن وقضاء
10:07

"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا

LBCI
أمن وقضاء
10:05

يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:01

ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟

LBCI
خبر عاجل
10:57

مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه

LBCI
أخبار لبنان
04:11

وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق

LBCI
أخبار دولية
12:13

مراسم تكريم في واشنطن للسناتور الراحل ليندسي غراهام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More