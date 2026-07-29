ضربات أميركية سعودية على العراق

قُتل أفراد وأُصيب آخرون في ضربات أعلنت واشنطن والرياض شنّها على "إرهابيين" هاجموا بنى تحتية للطاقة في السعودية، وفق ما أفادت هيئة الحشد الشعبيّ في العراق.

وقالت الهيئة في بيان إنّ الضربات طالت مقرات لها في "مناطق متفرّقة من العراق”.

وأشارت إلى أنّ "عمليات إحصاء الخسائر وتقييم الأضرار مستمرة".

وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية شنّ ضربات في العراق ضد "إرهابيين”، ليل الثلاثاء الأربعاء، في تصاعد جديد للأعمال العدائية في الشرق الأوسط بعد فترة هدوء استمرت أيامًا.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على إكس إنها نفذت مع "القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، في 28 تموز، استهدفت إرهابيين موالين لإيران كان الحرس الثوريّ الإسلاميّ الايرانيّ قد وجههم لمهاجمة القوات الأميركية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية".

وحذّرت قائلة "يتعين على الحرس الثوريّ الإسلاميّ الايرانيّ ووكلائه الإرهابيين وقف هذه الهجمات لتجنب المزيد من الرد العسكريّ الأميركيّ”.

كذلك، أكّدت وزارة الدفاع السعودية الضربات على "ميليشيات إرهابية موالية لإيران" في العراق، وهي تتهمها بهجمات في اليومين الماضيين على منشآتها النفطية.