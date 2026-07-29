سقوط عشرة قتلى على الأقل جراء الضربات الأميركية السعودية على العراق

أكد مصدران في الحشد الشعبي لفرانس برس مقتل عشرة على الأقل من عناصره جراء الضربات الأميركية السعودية على مواقعه في العراق الأربعاء.



وقال أحد المصدرين "تعرضت مواقع للحشد الشعبي في عدة محافظات للضربات فيما الأكثر الدموية استهدفت موقعا للواء 30 في نينوى حيث استشهد 10 عناصر على الأقل والحصيلة مرجحة للارتفاع"، مشيرا إلى تسجيل إصابات في مواقع أخرى.



وأكد مصدر آخر في الحشد الحصيلة، متحدثا عن سقوط "العديد من الجرحى".