الجيش الاردني يعلن اعتراض خمسة صواريخ مصدرها ايران

أعلن الجيش الأردني في بيان الاربعاء أنه اعترض واسقط خمسة صواريخ مصدرها ايران، مع استئناف الضربات في الشرق الأوسط بعد فترة هدوء استمرت أياما.



ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله إن "الدفاعات الجوية، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعاملت فجر اليوم (الأربعاء) مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة"، مؤكدا أنه "تم اعتراضها وإسقاطها".



وكان الجيش الأميركي أعلن اعتراض صواريخ أطلقتها إيران "في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط" دون تحديد أي موقع، في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام.

