الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكّد التضامن مع المملكة العربية السعودية

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة العربية السعودية.

واستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات على المملكة العراق.

وقال إنّ هذه الأعمال العدائية تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها، وللأمن والسلم الإقليميين.

وشدد الأمين العام، على أنّ استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار.