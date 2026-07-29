الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل عشرين من عناصره جراء الضربات الاميركية السعودية
أخبار دولية
2026-07-29 | 04:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل عشرين من عناصره جراء الضربات الاميركية السعودية
أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي الأربعاء مقتل 20 من عناصرها واصابة 32 آخرين في الضربات الأميركية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق.
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت أنها نفذت مع القوات المسلحة السعودية "ضربات دقيقة في العراق"، قالت إنها استهدفت "موالين لإيران كان الحرس الثوري الإسلامي الايراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية".
وأعلن الحشد الشعبي "استُشهد ما لا يقل عن 20 مجاهداً، وأُصيب 32 آخرون، في حصيلة غير نهائية للهجمات الإرهابية التي شنّها العدوان الأمريكي-السعودي المشترك".
وأفاد أن القصف طال مقرات تابعة له في "محافظات بغداد، وواسط، ونينوى، والبصرة، وكركوك، وكربلاء، وديالى، ما أسفر أيضاً عن أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية".
وندد الحشد الشعبي بـ"التصعيد الخطير" ضد "المؤسسات الأمنية الرسمية".
وأكّدت وزارة الدفاع السعودية الضربات وأعلنت في بيان على إكس أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوما على "ميليشيات إرهابية موالية لإيران" في العراق تتهمها الرياض بالهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النفطية.
أخبار دولية
الشعبي
العراقي
عشرين
عناصره
الضربات
الاميركية
السعودية
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكّد التضامن مع المملكة العربية السعودية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:22
سقوط عشرة قتلى على الأقل جراء الضربات الأميركية السعودية على العراق
أخبار دولية
02:22
سقوط عشرة قتلى على الأقل جراء الضربات الأميركية السعودية على العراق
0
أخبار دولية
2026-07-08
الجيش الإيراني يعلن مقتل ثمانية من عناصره في الضربات الأميركية
أخبار دولية
2026-07-08
الجيش الإيراني يعلن مقتل ثمانية من عناصره في الضربات الأميركية
0
آخر الأخبار
2026-07-24
أ.ف.ب: إيران تعلن مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء ضربات أميركية في جنوب غرب البلاد
آخر الأخبار
2026-07-24
أ.ف.ب: إيران تعلن مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء ضربات أميركية في جنوب غرب البلاد
0
أخبار دولية
2026-06-29
الحكومة الأفغانية تعلن مقتل 36 مدنيا وإصابة 163 جراء الضربات الباكستانية
أخبار دولية
2026-06-29
الحكومة الأفغانية تعلن مقتل 36 مدنيا وإصابة 163 جراء الضربات الباكستانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:14
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكّد التضامن مع المملكة العربية السعودية
أخبار دولية
04:14
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكّد التضامن مع المملكة العربية السعودية
0
أخبار دولية
02:26
رفض طهران مقترح عمان
أخبار دولية
02:26
رفض طهران مقترح عمان
0
أخبار دولية
02:24
الجيش الاردني يعلن اعتراض خمسة صواريخ مصدرها ايران
أخبار دولية
02:24
الجيش الاردني يعلن اعتراض خمسة صواريخ مصدرها ايران
0
أخبار دولية
02:22
سقوط عشرة قتلى على الأقل جراء الضربات الأميركية السعودية على العراق
أخبار دولية
02:22
سقوط عشرة قتلى على الأقل جراء الضربات الأميركية السعودية على العراق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-11
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: على مجلس الأمن التحرك بكل حسم واتخاذ قرار بشأن اعتداء إيران السافر على أراضينا
آخر الأخبار
2026-03-11
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: على مجلس الأمن التحرك بكل حسم واتخاذ قرار بشأن اعتداء إيران السافر على أراضينا
0
آخر الأخبار
2026-01-28
وكالة "سانا" السورية: الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي ويعتقل شابا
آخر الأخبار
2026-01-28
وكالة "سانا" السورية: الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي ويعتقل شابا
0
منوعات
2026-05-17
أجواء صاخبة ثم مداهمة أمنية واعتقال مفاجئ… إليكم ما حدث في زفاف ابنة تايسون فيوري
منوعات
2026-05-17
أجواء صاخبة ثم مداهمة أمنية واعتقال مفاجئ… إليكم ما حدث في زفاف ابنة تايسون فيوري
0
أخبار لبنان
2026-07-21
عون وترامب يؤكدان الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة ويبحثان الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش
أخبار لبنان
2026-07-21
عون وترامب يؤكدان الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة ويبحثان الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
حرب النفط العالمية صراع تخطى مضيق هرمز
تقارير نشرة الاخبار
14:03
حرب النفط العالمية صراع تخطى مضيق هرمز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الإدارة العامة تخطو أولى خطواتها نحو الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الإدارة العامة تخطو أولى خطواتها نحو الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من لبنان الى العالم: هكذا توسعت رسالة الطوباوي الياس الحويك
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من لبنان الى العالم: هكذا توسعت رسالة الطوباوي الياس الحويك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحتان مدويتان بين المنية وعكار... خضار بمجارير ومشروبات طاقة بتواريخ مزورة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحتان مدويتان بين المنية وعكار... خضار بمجارير ومشروبات طاقة بتواريخ مزورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان تتحدث للـLBCI عن الإصلاحات ومستقبل الاستقرار في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان تتحدث للـLBCI عن الإصلاحات ومستقبل الاستقرار في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ترتيبات قد تفرضها واشنطن على الجبهات المشتعلة من إيران إلى لبنان... وقلق في إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ترتيبات قد تفرضها واشنطن على الجبهات المشتعلة من إيران إلى لبنان... وقلق في إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لقاء جمع نتنياهو بترامب وهذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لقاء جمع نتنياهو بترامب وهذا ما في التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتائج مشجعة لزيارة سلام إلى بغداد… لبنان يحجز مكانه على مسار النفط الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتائج مشجعة لزيارة سلام إلى بغداد… لبنان يحجز مكانه على مسار النفط الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بين مطرقة النفوذ الإيرانيّ وسندان علاقاته الخليجية
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بين مطرقة النفوذ الإيرانيّ وسندان علاقاته الخليجية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
2
أمن وقضاء
13:03
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
أمن وقضاء
13:03
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
3
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
4
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
5
علوم وتكنولوجيا
09:01
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
علوم وتكنولوجيا
09:01
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
6
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
7
أخبار دولية
12:13
مراسم تكريم في واشنطن للسناتور الراحل ليندسي غراهام
أخبار دولية
12:13
مراسم تكريم في واشنطن للسناتور الراحل ليندسي غراهام
8
أمن وقضاء
13:54
3 عمليات أمنيّة لمفرزة استقصاء جبل لبنان تسفر عن توقيف أربعة أشخاص وضبط مخدّرات وعملات مزيّفة
أمن وقضاء
13:54
3 عمليات أمنيّة لمفرزة استقصاء جبل لبنان تسفر عن توقيف أربعة أشخاص وضبط مخدّرات وعملات مزيّفة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More