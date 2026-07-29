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الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل عشرين من عناصره جراء الضربات الاميركية السعودية

أخبار دولية
2026-07-29 | 04:53
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الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل عشرين من عناصره جراء الضربات الاميركية السعودية
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الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل عشرين من عناصره جراء الضربات الاميركية السعودية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي الأربعاء مقتل 20 من عناصرها واصابة 32 آخرين في الضربات الأميركية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق.
     
وكانت  القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت أنها نفذت مع القوات المسلحة السعودية "ضربات دقيقة في العراق"، قالت إنها استهدفت "موالين لإيران كان الحرس الثوري الإسلامي الايراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية".
     
وأعلن الحشد الشعبي "استُشهد ما لا يقل عن 20 مجاهداً، وأُصيب 32 آخرون، في حصيلة غير نهائية للهجمات الإرهابية التي شنّها العدوان الأمريكي-السعودي المشترك".
     
وأفاد أن القصف طال مقرات تابعة له في "محافظات بغداد، وواسط، ونينوى، والبصرة، وكركوك، وكربلاء، وديالى، ما أسفر أيضاً عن أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية".
     
وندد الحشد الشعبي  بـ"التصعيد الخطير" ضد "المؤسسات الأمنية الرسمية".
     
وأكّدت وزارة الدفاع السعودية الضربات وأعلنت في بيان على إكس أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوما على "ميليشيات إرهابية موالية لإيران" في العراق تتهمها الرياض بالهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النفطية.

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