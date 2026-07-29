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ترامب يقول إن الضربات الأميركية السعودية على العراق تمّت بالتنسيق مع حكومة بغداد
أخبار دولية
2026-07-29 | 09:40
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ترامب يقول إن الضربات الأميركية السعودية على العراق تمّت بالتنسيق مع حكومة بغداد
أعلن الرئيس دونالد ترامب أن القصف الأميركي-السعودي الليلي على مواقع للحشد الشعبي العراقي الذي يضم فصائل مسلحة موالية لإيران، قد تم بالتنسيق مع الحكومة في بغداد، وفق ما أوردت شبكة "فوكس نيوز".
ونقل مراسل للشبكة عن ترامب قوله إن "تلك الضربات نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية"، علما بأن الرئاسة العراقية نددت بالهجمات ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لسيادة العراق".
أخبار دولية
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