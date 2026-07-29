ترامب يتوعد بالرد على هجوم إيراني مفاجئ

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بتوجيه ضربة قوية لإيران بعدما أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط.



ولم تُبث المقابلة الهاتفية، لكن أحد مراسلي الشبكة لخص تصريحات ترامب.