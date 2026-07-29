فصائل عراقية حليفة لإيران تعلن أن ردّها على الضربات الأميركية السعودية "قادم لا محالة"

أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران أن ردّها على الضربات الأميركية السعودية على مقارّ لهيئة الحشد الشعبي "قادم لا محالة".



وقالت المجموعات المنضوية ضمن تحالف "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان "منعا لأي إرباك لزيارة الأربعين المباركة قبل إتمام مراسمها" الأسبوع المقبل، "فإن ردّنا على العدو الأميركي قادم لا محالة، وقد ينال أدواته في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك".



وذكّرت بـ"نفيها القاطع لأي استهداف طال الكيان السعودي ومنشآته" أخيرا، وهو ما اتهمتها به الرياض.

