خمسة إيرانيين من بين قتلى الضربات الأميركية السعودية على العراق

قضى خمسة مستشارين إيرانيين لدى هيئة الحشد الشعبي في الضربات الأميركية السعودية على العراق فجر الأربعاء، على ما أفاد مسؤولان في الحشد وكالة فرانس برس.



وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس في بغداد خلال تغطية مراسم تشييع ضحايا الضربات، خمسة نعوش ملفوفة بالأعلام الإيرانية. وقال المصدران في الحشد الشعبي إن المستشارين الإيرانيين قضوا في ضربة على محافظة ديالى بوسط العراق.