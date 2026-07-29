أمبري: طائرة مسيرة تصيب ناقلة غاز في ميناء دمياط المصري

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري استنادا إلى تقييم أولي إن طائرة مسيرة أصابت ناقلة غاز مملوكة لشركة أميركية في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط.



وفي بيان منفصل، ذكرت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ أن نيرانا اشتعلت في ناقلتي غاز بالميناء المصري.