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المركزي التركي: اتفاقية مع مصرف سوريا على وديعة بالليرة التركية
أخبار دولية
2026-07-29 | 12:05
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المركزي التركي: اتفاقية مع مصرف سوريا على وديعة بالليرة التركية
أعلن البنك المركزي التركي عن توقيع اتفاقية مع مصرف سوريا المركزي تتيح فتح وديعة بالليرة التركية لدى البنك التركي باسم نظيره السوري.
وذكر البنك أن محافظي البنكين المركزيين التركي والسوري وقعا الاتفاقية.
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