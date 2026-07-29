المركزي التركي: اتفاقية مع مصرف سوريا على وديعة بالليرة التركية

أمبري: طائرة مسيرة تصيب ناقلة غاز في ميناء دمياط المصري

أمبري: طائرة مسيرة تصيب ناقلة غاز في ميناء دمياط المصري

خمسة إيرانيين من بين قتلى الضربات الأميركية السعودية على العراق