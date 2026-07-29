مصدران مطلعان لرويترز: السعودية تسعى لبناء تحالف يحمى الملاحة بالبحر الأحمر

أوضح مصدران مطلعان أن السعودية تسعى لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.



ولفت المصدران لوكالة "رويترز" أن تشكيل التحالف لم يُحسم بعد، ولا يزال قيد المناقشة مع عشرات الدول.