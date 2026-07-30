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بكلفة تتجاوز 22 مليار دولار... ترامب يعلن خطة لتحديث مطار دالاس الدولي

أخبار دولية
2026-07-30 | 00:15
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بكلفة تتجاوز 22 مليار دولار... ترامب يعلن خطة لتحديث مطار دالاس الدولي
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بكلفة تتجاوز 22 مليار دولار... ترامب يعلن خطة لتحديث مطار دالاس الدولي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لتحديث مطار دالاس الدولي بكلفة تتجاوز 22 مليار دولار، في إطار مساعيه لترك بصمته على منطقة العاصمة.
     
وقال ترامب للصحافيين: "يُعد واحدا من أسوأ المطارات في العالم. سنجعله ربما الأفضل"، مضيفا أن المشروع يمثّل "خطوة أخرى في إطار جهودنا المتواصلة لإعادة الأمن والجمال إلى واشنطن العاصمة".
     
من جهته، أعلن وزير النقل الأميركي شون دافي الذي شارك ترامب الإعلان، أن كلفة المشروع ستبلغ 22,5 مليار دولار، تتحمّل شركة يونايتد إيرلاينز التي يُعد المطار أحد مراكز عملياتها الرئيسة، جزءا منها.
     
ويقع مطار دالاس الدولي على مسافة نحو 40 كيلومترا من واشنطن، وقد استقبل أكثر من 29 مليون مسافر خلال العام 2025، وهو أعلى رقم يُسجل في تاريخه.
     
ويُعدّ المشروع واحدة من مبادرات كثيرة أطلقها ترامب في العاصمة الأميركية، من بينها مشروع إعادة تطوير مركز كينيدي الثقافي، وآخر لتجديد بركة الانعكاس المجاورة لنصب لينكولن التذكاري بقيمة 14 مليون دولار .
     
ويضاف إلى هذه المشاريع، قرار الرئيس إزالة الجناح الشرقي للبيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات كبرى مكانه، فضلا عن اقتراحه إنشاء قوس ضخم على الضفة المقابلة لنهر بوتوماك قرب مقبرة أرلينغتون الوطنية.
     
كذلك، أعلن خططا لتجديد ملعب الغولف إيست بوتوماك غولف لينكس في واشنطن الذي وصفه بأنه "متهالك ومتهرئ"، ليصبح جاهزا لاستضافة بطولات كبرى بعد انتهاء أعمال التطوير.

أخبار دولية

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