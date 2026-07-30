النيابة العامة في بوليفيا تصدر أمرا باعتقال الرئيس السابق إيفو موراليس

أصدرت النيابة العامة في بوليفيا مذكرة اعتقال بحق الرئيس الاشتراكي السابق إيفو موراليس، متهمة إياه بالتحريض على الاحتجاجات الأخيرة التي شلّت البلاد.



وأوضح النائب العام روجر مارياكا أن المذكرة الصادرة تأتي على خلفية تحقيق حول عشرات الحواجز الطرقية التي أُقيمت خلال التظاهرات الواسعة المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة.