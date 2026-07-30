الجيش الأردني: الدفاعات الجوية أسقطت خمسة صواريخ مصدرها إيران

أعلن الجيش الأردني في بيان، أن الدفاعات الجوية أسقطت خمسة صواريخ مصدرها إيران كانت تستهدف المملكة، من دون تسجيل اصابات.



ونقل بيان عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة قوله ان "الدفاعات الجوية تعاملت، فجر اليوم، مع خمسة صواريخ آتية من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها"، مؤكدا عدم "تسجيل أية إصابات بشرية".



وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الجيش الأميركي أكمل "موجة مكثفة" من الضربات ضد إيران ليل الأربعاء، بعدما استأنفت واشنطن هجماتها على طهران بعد فترة من الهدوء.