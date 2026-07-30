مقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة بالضربات الأميركية على جزيرة قشم في إيران

أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة قُتلوا وأصيب اثنان في ضربات أميركية على جزيرة قشم، في جنوب البلاد.



ونقلت وكالة فارس عبر تطبيق تلغرام عن جامعة العلوم الطبية في هرمزغان أن "هجوما أميركيا على منزل سكني في حي شاه تنو بقشم أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من أسرة واحدة هم الأب والأم وطفلهما البالغ عامين". وذكرت أن "طفلين آخرين في السابعة والتاسعة أُصيبا في الهجوم ونُقلا إلى المستشفى".