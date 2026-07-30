ترامب يدعم اختياره "الرائع" لرئاسة البنك المركزي رغم عدم خفض الفائدة

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يتخلى عن دعمه لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) "الرائع" الذي اختاره بنفسه، رغم أن كيفن وورش لم يتبن تخفيضات أسعار الفائدة التي طالب بها ترامب مرارا كما أن احتمالات قيامه بذلك في أي وقت قريب تبدو ضئيلة.



وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "إنه شخص رائع... أعلم أنه يتمنى خفض أسعار الفائدة، لكن هناك مجلس إدارة، وهو مجلس سياسي، ويريد أعضاؤه الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. لكننا سنكافح من أجل خفض أسعار الفائدة".



وعلى عكس ذلك، ألمح وورش في مؤتمر صحفي عقب قرار المركزي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير إلى أنه ربما يكون في الواقع أكثر ميلا نحو رفع أسعار الفائدة كاستجابة مناسبة للتضخم المتصاعد الذي يحدث حاليا جنبا إلى جنب مع صمود سوق العمل والاقتصاد.



وقال وورش: "أي مسؤول ببنك مركزي، ولا سيما في حالة أسواق العمل التي تكون فيها الأوضاع متوازنة إلى حد ما... أي مسؤول ببنك مركزي، عندما يرى التضخم الأساسي يتجه نحو الارتفاع، فإنه يميل أكثر إلى تشديد السياسة النقدية. ومرة أخرى، عندما تحقق الجانب الآخر من مهمتك وترى التضخم الأساسي ينخفض، فإنه يميل أكثر إلى تيسير السياسة النقدية".



وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب القرار الثاني لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية منذ تولي وورش منصبه في أيار خلفا لجيروم باول الذي هاجمه ترامب بلا هوادة لعدم قيامه بخفض الفائدة بشكل كبير كما طالب مرارا.