شحنة من النفط الخام الكندي في طريقها إلى اليابان

أظهرت بيانات لتتبع السفن أن شحنة من النفط الخام الكندي في طريقها إلى اليابان، وهي أول شحنة من النفط الخام الكندي إلى تلك الدولة منذ أوائل عام 2025، في ظل استمرار تقلص إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط نتيجة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران.