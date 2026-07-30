مسؤول روسي: استهداف مستودع لشركة وايلد بيريز بهجوم أوكراني

أعلن المسؤول الروسي أوليغ ميلنيتشينكو في منشور على تطبيق تيليغرام، أن حريقا اندلع في مستودع تابع لشركة وايلد بيريز (Wildberries) للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في مدينة بينزا غرب روسيا إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.



وكشف أن شخصا واحدا أصيب بجروح فيما تم إجلاء حوالي 200 شخص من الموقع.